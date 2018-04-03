РЖД объявили о смене расписания электричек в Новосибирске

С 9 апреля электрички в Новосибирской области начнут переводить на летнее расписание — частота следования пригородных электропоездов вырастет.

Кроме того, в ОАО «Экспресс-пригород» сообщили, что с апреля в расписании появятся дополнительные сезонные электрички.

Так, 9 апреля на летний период назначается ряд пригородных электропоездов, курсирующих ежедневно.

На Западном направлении:

— № 6308 Коченёво Новосибирск (отправление со станции Коченёво в 11:25, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 12:36).

На Кузбасском направлении:

— № 6808 Тогучин — Новосибирск (отправление со станции Тогучин в 12:04, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:39); — № 6809 Новосибирск — Тогучин (отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:12, прибытие на станцию Тогучин в 13:47).

С 14 апреля начнут курсировать дополнительные пригородные поезда. На Восточном направлении по субботам и воскресеньям будут дополнительно курсировать четыре электропоезда:

— № 6406 Новосибирск — Мошково (отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:53, прибытие на станцию Мошково в 10:05); — № 6405 Мошково — Новосибирск (отправление со станции Мошково в 12:03, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 13:16); — № 6416 Новосибирск — Ояш (отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:10, прибытие на станцию Ояш в 16:46); — № 6415 Ояш — Новосибирск (отправление со станции Ояш в 17:04, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:43).

На Жеребцовском направлении назначаются два ежедневных электропоезда:

— № 6503 Новосибирск — Сокур (отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:58, прибытие на станцию Сокур в 10:32); — № 6504 Сокур — Новосибирск (отправление со станции Сокур в 11:57, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 13:30).

На Кузбасском направлении начнут курсировать пять дополнительных электропоездов:

— № 6803 Новосибирск — Буготак, курсирует ежедневно (отправление со станции Новосибирск-Главный в 7:54, прибытие на станцию Буготак в 9:34); — № 6804 Буготак — Новосибирск, курсирует ежедневно (отправление со станции Буготак в 9:52, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:31); — № 6851 Новосибирск — Буготак, курсирует по субботам и воскресеньям (отправление со станции Новосибирск-Главный в 10:17, прибытие на станцию Буготак в 11:58); — № 6861 Новосибирск — Буготак, курсирует по субботам и воскресеньям (отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:19, прибытие на станцию Буготак в 17:01); — № 6862 Буготак — Новосибирск, курсирует по субботам и воскресеньям (отправление со станции Буготак в 17:19, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:01).

С 21 апреля будут назначены дополнительно два ежедневных пригородных электропоезда на Западном направлении:

— № 6323 Новосибирск — Коченёво (отправление со станции Новосибирск-Главный в 16:03, прибытие на станцию Коченёво в 17:15); — № 6318 Коченёво — Новосибирск (отправление со станции Коченёво в 17:46, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:57);

Кроме того, с 21 апреля по субботам и воскресеньям на Жеребцовском направлении будут курсировать два пригородных электропоезда:

— № 6511 Новосибирск — Жеребцово (отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:45, прибытие на станцию Жеребцово в 16:59); — № 6512 Жеребцово — Новосибирск (отправление со станции Жеребцово в 17:36, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:50).

Дополнительную информацию о расписании пригородных электропоездов можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 или 8 (383) 229-25-67.

В марте власти Новосибирска определили станции, на которые запустят городскую электричку: она пойдёт в посёлок Садовый к комплексу «НОРДМОЛЛ» и по Кировскому и Ленинскому районам.