Расписание-2018 дачных электричек в Новосибирске

С 9 апреля на летний период назначается ряд пригородных электропоездов, курсирующих ежедневно.

На Западном направлении:

— №6308 Коченево Новосибирск (отправление со станции Коченево в 11:25, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 12:36).

На Кузбасском направлении:

— №6808 Тогучин — Новосибирск (отправление со станции Тогучин в 12:04, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:39); — №6809 Новосибирск — Тогучин (отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:12, прибытие на станцию Тогучин в 13:47). С 14 апреля начнется второй этап назначения дополнительных пригородных поездов. Так, на Восточном направлении по субботам и воскресеньям будут дополнительно курсировать четыре электропоезда:

— №6406 Новосибирск — Мошково (отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:53, прибытие на станцию Мошково в 10:05); — №6405 Мошково — Новосибирск (отправление со станции Мошково в 12:03, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 13:16); — №6416 Новосибирск — Ояш (отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:10, прибытие на станцию Ояш в 16:46); — №6415 Ояш — Новосибирск (отправление со станции Ояш в 17:04, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:43). На Жеребцовском направлении назначаются два ежедневных электропоезда: — №6503 Новосибирск — Сокур (отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:58, прибытие на станцию Сокур в 10:32); — №6504 Сокур — Новосибирск (отправление со станции Сокур в 11:57, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 13:30). На Кузбасском направлении — пять электропоездов:

— №6803 Новосибирск — Буготак, курсирует ежедневно (отправление со станции Новосибирск-Главный в 7:54, прибытие на станцию Буготак в 9:34); — №6804 Буготак — Новосибирск, курсирует ежедневно (отправление со станции Буготак в 9:52, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:31); — №6851 Новосибирск — Буготак, курсирует по субботам и воскресеньям (отправление со станции Новосибирск-Главный в 10:17, прибытие на станцию Буготак в 11:58); — №6861 Новосибирск — Буготак, курсирует по субботам и воскресеньям (отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:19, прибытие на станцию Буготак в 17:01); — №6862 Буготак — Новосибирск, курсирует по субботам и воскресеньям (отправление со станции Буготак в 17:19, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:10. С 21 апреля будут назначены дополнительно два ежедневных пригородных электропоезда на Западном направлении: — №6323 Новосибирск — Коченево (отправление со станции Новосибирск-Главный в 16:03, прибытие на станцию Коченево в 17:15); — №6318 Коченево — Новосибирск (отправление со станции Коченево в 17:46, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:57); Кроме того, с 21 апреля по субботам и воскресеньям на Жеребцовском направлении будут курсировать два пригородных электропоезда:

— №6511 Новосибирск — Жеребцово (отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:45, прибытие на станцию Жеребцово в 16:59); — №6512 Жеребцово — Новосибирск (отправление со станции Жеребцово в 17:36, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:50). Дополнительную информацию о расписании пригородных электропоездов можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8 (383) 229-25-67 (в рабочие дни с 08:00 до 17:00).