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Восьмиметровое пасхальное яйцо установили в центре
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Восьмиметровое пасхальное яйцо установили в центре Москвы 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Украшение разместили в ночь на 4 апреля уже в третий раз.
В Камергерском переулке в среду, 4 апреля, было установлено восьмиметровое пасхальное яйцо.
По словам собеседника агентства городских новостей "Москва", огромное яйцо поставили в ночь на 4 апреля уже в третий раз. В предыдущие годы в преддверии пасхальных мероприятий оно устанавливалось в том же месте, ближе к Тверской улице. Объект демонтируют в ночь на 15 апреля.
На московских улицах можно увидеть и за другие арт-объекты, к примеру, трехметровые пасхальные деревья с крашеными яйцами вместо листьев.
Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет с 7 по 15 апреля. Он охватит 38 городских площадок.
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