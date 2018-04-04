Восьмиметровое пасхальное яйцо установили в центре Москвы

Украшение разместили в ночь на 4 апреля уже в третий раз.

В Камергерском переулке в среду, 4 апреля, было установлено восьмиметровое пасхальное яйцо.

По словам собеседника агентства городских новостей "Москва", огромное яйцо поставили в ночь на 4 апреля уже в третий раз. В предыдущие годы в преддверии пасхальных мероприятий оно устанавливалось в том же месте, ближе к Тверской улице. Объект демонтируют в ночь на 15 апреля.

На московских улицах можно увидеть и за другие арт-объекты, к примеру, трехметровые пасхальные деревья с крашеными яйцами вместо листьев.

Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет с 7 по 15 апреля. Он охватит 38 городских площадок.