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В столице на выходных помоют дороги
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В Москве на выходных помоют дороги 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сплошную промывку дорог​ проведут на предстоящих выходных в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ).
"7 и 8 апреля в столице проведут сплошную промывку всех дорожных объектов с использованием специального моющего средства. Такая промывка позволяет удалить с дорожного покрытия образовавшуюся за зиму пленку, состоящую из остатков бензина, противогололедных материалов, резины и другого, которую невозможно смыть простой водой", — говорится в сообщении.
По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в столице для промывки применяется шампунь, который соответствует всем экологическим нормам и не наносит ущерба окружающей среде. Так, средство для промывки дорог полностью разлагается в почве и отличается высокой экономичностью: требуется один литр шампуня на тысячу литров воды.
Отмечается, что особое внимание будет уделяться очистке дорожного покрытия дворовых территорий и парковочных мест, тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к объектам социальной сферы, станциям метрополитена и так далее.
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