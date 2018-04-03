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Верующим москвичам облегчат путь до дома
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Верующим москвичам облегчат путь до дома 

Мослента 27 минут назад
Фото: Управа района Зюзино
Московский метрополитен будет работать в пасхальную ночь с 7 на 8 апреля до двух часов ночи. Соответствующее решение было принято в ходе заседания президиума правительства города, передает агентство «Москва».
«Для удобства миллионов верующих в ночь на воскресенье, 8 апреля, мы продлим работу городского транспорта. Режим работы метрополитена будет продлен до 2.00. МЦК будет работать в обычном режиме до 1:00», — сказал он.
Кроме того, наземный транспорт на 161-м маршруте будет работать до 3:30. Ликсутов отметил, что городским транспортом на Пасху воспользуется около восьми миллионов пассажиров.
Православная Пасха в 2018 году будет праздноваться 8 апреля.
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 Ещё 4 источника 
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