Верующим москвичам облегчат путь до дома

Московский метрополитен будет работать в пасхальную ночь с 7 на 8 апреля до двух часов ночи. Соответствующее решение было принято в ходе заседания президиума правительства города, передает агентство «Москва»

«Для удобства миллионов верующих в ночь на воскресенье, 8 апреля, мы продлим работу городского транспорта. Режим работы метрополитена будет продлен до 2.00. МЦК будет работать в обычном режиме до 1:00», — сказал он.

Кроме того, наземный транспорт на 161-м маршруте будет работать до 3:30. Ликсутов отметил, что городским транспортом на Пасху воспользуется около восьми миллионов пассажиров.

Православная Пасха в 2018 году будет праздноваться 8 апреля.