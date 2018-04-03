Количество пассажиров московского транспорта на Пасху может достигнуть 8 млн человек

Власти Москвы ожидают, что около 8 миллионов пассажиров воспользуются общественным транспортом в городе на Пасху, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства Москвы заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов

«Мы ожидаем, что на Пасху транспортный комплекс перевезет 8 миллионов пассажиров, что примерно на 250 тысяч больше, чем в прошлом году. На Вербное воскресенье, 1 апреля, 30 тысяч москвичей уже воспользовались бесплатным проездом по 37 маршрутам к городским кладбищам», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что работа этих же 37 маршрутов будет организована на Пасху (8 апреля), Красную горку (15 апреля) и Радоницу (17 апреля).