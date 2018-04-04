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До Люблинского кладбища 8 и 15 апреля пустят бесплатные автобусы
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До Люблинского кладбища 8 и 15 апреля пустят бесплатные автобусы 

Управа района Марьино 36 минут назад
Фото: Марьинский вестник
Воспользоваться бесплатными автобусами маршрутов №Э1 («Метро «Текстильщики» — Люблинское кладбище») и №Э2 («Метро «Люблино» — Люблинское кладбище») смогут жители ЮВАО в дни массовых посещений Люблинского кладбища.
Бесплатные автобусы пустят на Пасху (8 апреля) и Радоницу (15 апреля). Об этом сообщает портал префектуры ЮВАО.
«Жители Юго-Восточного округа уже смогли воспользоваться услугами этих автобусных маршрутов накануне — в Вербное воскресенье (1 апреля)», — сказано в сообщении.
Также в ЮВАО будут курсировать бесплатные автобусы до Николо-Архангельского кладбища (№Э1 («Метро «Выхино» — 2-й Московский крематорий»), №706 и №Э2 («Метро «Выхино» — Николо-Архангельское кладбище»), а также Кузьминкского кладбища №Э («Метро «Рязанский проспект» — Кузьминское кладбище — Метро «Кузьминки»). (то)
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