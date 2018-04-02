На участие в проекте «Московское долголетие» подали заявки 68 тысяч человек 

Москвичи выбрали название для проекта, предназначенного людям старшего возраста. Из 100 тысяч участников голосования большинство остановились названии «Московское долголетие».
Среди популярных вариантов оказались «Москва — город долголетия» и «Активное поколение». Кроме того, был выбран девиз проекта: «Время новых возможностей».
Среди мероприятий проекта — занятия спортом, создание произведений искусства. Также разработан специальный курс о здоровом образе жизни и правильном питании — «Здорово жить». Желающих научиться работать за компьютером ждут циклы уроков по информатике. Все занятия будут бесплатными, от «студентов» не потребуется специальной подготовки, сообщает сайт мэра Москвы.