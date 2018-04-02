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На участие в проекте «Московское долголетие» подали заявки 68 тысяч человек
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На участие в проекте «Московское долголетие» подали заявки 68 тысяч человек 

Вестник района Гагаринский 20 часов назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Москвичи выбрали название для проекта, предназначенного людям старшего возраста. Из 100 тысяч участников голосования большинство остановились названии «Московское долголетие».
Среди популярных вариантов оказались «Москва — город долголетия» и «Активное поколение». Кроме того, был выбран девиз проекта: «Время новых возможностей».
Среди мероприятий проекта — занятия спортом, создание произведений искусства. Также разработан специальный курс о здоровом образе жизни и правильном питании — «Здорово жить». Желающих научиться работать за компьютером ждут циклы уроков по информатике. Все занятия будут бесплатными, от «студентов» не потребуется специальной подготовки, сообщает сайт мэра Москвы.
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