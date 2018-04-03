Станцию метро «Боровское шоссе» оформили в серых и оранжевых тонах

Станцию «Боровское шоссе» Калининско-Солнцевской линии метро оформили металлокерамическими панелями светло-серого, темно-серого и оранжево-медного цветов, сообщает Стройкомплекс Москвы

Как рассказал глава департамента строительства Андрей Бочкарев , основные конструкции станции готовы, и сейчас ведутся архитектурно-отделочные работы, монтаж и пусконаладка оборудования.

Новая станция расположилась в районе примыкания одноименного шоссе и Приречной улицы. Она строится на участке от «Раменок» до «Рассказовки» протяженностью 14,2 километра.

Всего на этом участке расположены семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

Эта часть линии позволит местным жителям сократить время на поездку в центр до 45 минут. В дальнейшем Калининско-Солнцевскую линию планируется продлить до аэропорта «Внуково»

Ожижается, что с открытием нового участка Калининско-Солнцевской ветки улучшится транспортное обслуживание для 600 тысяч жителей районов Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино.