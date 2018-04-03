Ещё
Свыше 300 км линий электропередачи введут в эксплуатацию в новой Москве в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свыше 300 км линий электропередачи введут в эксплуатацию в новой Москве в 2018 году 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Благодаря работе электросетевых компаний в ТиНАО градостроительное развитие этих административных округов столицы идет динамично, только в текущем году к вводу в эксплуатацию запланировано более 300 километров самонесущего изолированного провода, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы
«Мы с руководством Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) обсудили планы на ближайшую перспективу. У них масштабная инвестиционная программа по ТиНАО, в частности, в 2018 году появятся более 300 километров самонесущего изолированного провода. Также предполагается, что будет выполнено как минимум 3,5 тысячи новых техприсоединений к электросетям», — сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
Энергетики также участвуют в создании современной дорожно-транспортной инфраструктуры ТиНАО. Строительство новых линий метрополитена, реконструкция и строительство автомобильных дорог — все эти объекты обеспечиваются достаточным количеством электроэнергии, отметил он.
«В ТиНАО уже введено более 1,2 тысячи километров линий электропередачи и 670 трансформаторных подстанций. Только за несколько последних месяцев энергомощности получили образовательный комплекс и поликлиника в Коммунарке, детский сад в Щаповском, новые пожарные депо, ряд крупных жилых комплексов», — напомнил Жидкин.
РИАМО: последние новости
Москва вошла в топ‑3 по длительности пребывания туристов в крупнейших городах России Для пассажиров бестурникетных маршрутов в Москве сократилось время в пути до 20 минут Детская площадка с холмами и ручьем появится в новой Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность363
Киевский прокурор появился на телевидении голым92
Стало известно о тайном счете Скрипалей110
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля32
Шойгу сделал предложение детям из Кемерово66
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение