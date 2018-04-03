Свыше 300 км линий электропередачи введут в эксплуатацию в новой Москве в 2018 году

Благодаря работе электросетевых компаний в ТиНАО градостроительное развитие этих административных округов столицы идет динамично, только в текущем году к вводу в эксплуатацию запланировано более 300 километров самонесущего изолированного провода, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы

«Мы с руководством Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) обсудили планы на ближайшую перспективу. У них масштабная инвестиционная программа по ТиНАО, в частности, в 2018 году появятся более 300 километров самонесущего изолированного провода. Также предполагается, что будет выполнено как минимум 3,5 тысячи новых техприсоединений к электросетям», — сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин

Энергетики также участвуют в создании современной дорожно-транспортной инфраструктуры ТиНАО. Строительство новых линий метрополитена, реконструкция и строительство автомобильных дорог — все эти объекты обеспечиваются достаточным количеством электроэнергии, отметил он.

«В ТиНАО уже введено более 1,2 тысячи километров линий электропередачи и 670 трансформаторных подстанций. Только за несколько последних месяцев энергомощности получили образовательный комплекс и поликлиника в Коммунарке, детский сад в Щаповском, новые пожарные депо, ряд крупных жилых комплексов», — напомнил Жидкин.