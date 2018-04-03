Московское метро продлит работу в Пасхальную ночь

В ночь с 7 на 8 апреля московское метро будет открыто для пассажиров до двух часов ночи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра столицы Максима Ликсутова.

"Режим работы метрополитена для удобства пассажиров будет продлен до двух часов ночи", — сказал Ликсутов на заседании президиума правительства Москвы.

Он также отметил, что Московское центральное кольцо (МЦК) будет работать в обычном режиме — поезда продолжат курсировать до часу ночи.

"Продлевается работа наземного транспорта: до 03:30 будет работать 161 маршрут наземного транспорта. Также можно воспользоваться 11 ночными маршрутами, которые следуют с интервалами от 15 до 30 минут", — добавил Ликсутов.