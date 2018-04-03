Названы сроки проведения недели старинной оперы

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Неделя старинной оперы пройдёт в Москве с 4 по 8 апреля 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неделя старинной оперы пройдёт на сценах Театра Наталии Сац в Москве с 4 по 8 апреля, сообщает «Утро.ру».
Будут показаны три барочные постановки из репертуара.
4 и 5 апреля на Большой сцене исполнят первую испанскую оперу «Любовь убивает», сочинённую композитором Хуаном Идальго де Поланко на либретто Педро Кальдерона.
6 и 7 апреля на Малой сцене можно будет увидеть итальянскую оперу «Игра о душе и теле» Эмилио де Кавальери, а 8 апреля — оперу «Альцина, или Волшебный остров» Георга Фридриха Генделя.
Ранее Nation News сообщало, что в московском метро запустили поезд «Малый театр».
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