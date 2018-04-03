Названы сроки проведения недели старинной оперы

Неделя старинной оперы пройдёт в Москве с 4 по 8 апреля

Неделя старинной оперы пройдёт на сценах Театра Наталии Сац в Москве с 4 по 8 апреля, сообщает «Утро.ру» Будут показаны три барочные постановки из репертуара. 4 и 5 апреля на Большой сцене исполнят первую испанскую оперу «Любовь убивает», сочинённую композитором Хуаном Идальго де Поланко на либретто Педро Кальдерона. 6 и 7 апреля на Малой сцене можно будет увидеть итальянскую оперу «Игра о душе и теле» Эмилио де Кавальери, а 8 апреля — оперу «Альцина, или Волшебный остров» Георга Фридриха Генделя Ранее Nation News сообщало, что в московском метро запустили поезд «Малый театр».