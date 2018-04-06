Ещё
В новой Москве проектируются автодороги протяженностью около 100 км
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В новой Москве проектируются автодороги протяженностью около 100 км 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В настоящее время в новой Москве проектируется около 100 километров автодорог, а строится примерно 120 километров дорог, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.
«Строительству дорог и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в новой Москве уделяется большое внимание. Уже к настоящему времени с момента присоединения здесь построено свыше 80 километров дорог и эта работа продолжается. В настоящее время развернуты работы по строительству еще около 120 километров дорог, при этом еще около 100 километров магистралей проектируется», — сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
Он пояснил, что проектируется как реконструкция уже существующих крупных магистралей, так и строительство новых небольших дорог — так называемых поперечных связей, которые обеспечивают транспортную доступность небольших населенных пунктов, а также позволяют избегать лишнего перепробега.
Жидкин напомнил, что всего до конца 2022 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы будет построено более 250 километров дорог.
РИАМО: последние новости
С начала года благодаря экспертизе проектов в Москве сэкономлено более 27 млрд руб Восточный вестибюль станции метро «Фили» закроют 7 и 8 апреля из‑за монтажных работ Более 200 учителей получили гранты за участие в проекте «Московская электронная школа»
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах45
Путин уволил одиннадцать генералов73
На Украине угрожают взорвать Крымский мост428
Малышева оправдалась за скандал с собаками627
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова10
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение