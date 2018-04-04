Новую Москву продолжат обеспечивать энергетическими мощностями 

Более 1,2 тысячи километров линий электропередачи и 670 трансформаторных подстанций ввели в эксплуатацию в Новой Москве. Об этом 3 апреля проинформировали на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. — Ранее с руководство Московской объединенной электросетевой компании обсудило планы на будущее. В рамках масштабной программы решено проложить около 300 километров самонесущего изолированного провода, — пояснил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Он подчеркнул, что планируется выполнить 3,5 тысячи технологических подключений к электросетям.. Новую Москву обеспечат энергетическими мощностями. Более 1,2 тыс. км линий электропередачи и 670 трансформаторных подстанций ввели в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО), сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. «Благодаря работе электросетевых компаний градостроительное развитие ТиНАО идет динамично. Только за последние месяцы энергомощности получили образовательный комплекс и поликлиника в поселке Коммунарка, детский сад в поселении Щаповское, новые пожарные депо, ряд крупных жилых комплексов », — сказал В. Жидкин. Энергетики также участвуют в создании дорожно-транспортной инфраструктуры. Строительство метро, реконструкция и прокладка дорог обеспечиваются достаточным количеством электроэнергии. «Недавно мы с руководством Московской объединенной электросетевой компании обсудили планы на ближайшую перспективу. У них масштабная инвестиционная программа по ТиНАО. В этом году планируется проложить более 300 км самонесущего изолированного провода и выполнить как минимум 3,5 тысячи новых технологических присоединений к электросетям», — отметил В. По его словам, мэр столицы Сергей Собянин в ходе недавней поездки в ТиНАО вновь обратил внимание на комплексное развитие новых территорий. «Задачи перед Стройкомплексом в Новой Москве стоят масштабные. Решаем и будем решать их совместно с энергетиками», — подытожил глава Департамента. Все о развитии Новой Москвы
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