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Новое метро на юго-западе откроют в 2020 году
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Новое метро на юго-западе Москвы откроют в 2020 году 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жители целого ряда юго-западных районов Москвы получат новое метро в 2020 году. Именно тогда достроят важный сегмент Большой кольцевой линии, соединяющей отдаленные районы, рассказал в субботу журналистам заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Речь идет о станциях "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского". Протяженность этого участка составит 4,6 километра. Запуск метро давно ждут почти 600 тысяч москвичей — жители районов Очаково-Матвеевское, Можайский, Раменки и Фили-Давыдково.
Напомним, что замкнуть второе кольцо метро власти планируют в 2022 году. В общей сложности на линии будет 31 станция. В этом году должна открыться "Нижняя Масловка" в районе Савеловского вокзала. Хуснуллин заявил, что станция почти готова, там уже разворачиваются поезда, которые курсируют по действующему участку БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра".
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