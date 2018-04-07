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Новое метро на юго-западе Москвы откроют в 2020 году
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Новое метро на юго-западе Москвы откроют в 2020 году 

Российская Газета 16 минут назад
Фото: Российская Газета
Жители целого ряда юго-западных районов Москвы получат новое метро в 2020 году. Именно тогда достроят важный сегмент Большой кольцевой линии, соединяющей отдаленные районы, рассказал в субботу журналистам заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Речь идет о станциях «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Протяженность этого участка составит 4,6 километра. Запуск метро давно ждут почти 600 тысяч москвичей — жители районов Очаково-Матвеевское, Можайский, Раменки и Фили-Давыдково.
Напомним, что замкнуть второе кольцо метро власти планируют в 2022 году. В общей сложности на линии будет 31 станция. В этом году должна открыться «Нижняя Масловка» в районе Савеловского вокзала. Хуснуллин заявил, что станция почти готова, там уже разворачиваются поезда, которые курсируют по действующему участку БКЛ от «Петровского парка» до «Делового центра».
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