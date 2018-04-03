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Меры безопасности на станциях метро и МЦК усилят в период пасхальных праздников
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Меры безопасности на станциях метро и МЦК усилят в период пасхальных праздников 

Агентство «Москва» 1 час назад
Меры безопасности на станциях метро и Московского центрального кольца будут усилены для обеспечения порядка в период пасхальных праздников. Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил заместитель мэра города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
«На всех объектах транспортного комплекса совместно с органами полиции объекты Мосгортранса включены в маршруты патрулирования, и, кроме того, проведен необходимый инструктаж со всеми сотрудниками транспортного комплекса. Также будут усилены меры безопасности на станциях метрополитена, на станция МЦК, и все необходимое для этого сделано», — сказал он.
Кроме того, по словам М. Ликсутова, сформированы ремонтные бригады метрополитена. «Всего в дни пасхальных праздников будет задействовано более 30 тыс. сотрудников транспортного комплекса», — добавил он.
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