Бесплатные автобусы запустят к кладбищам в Москве на пасхальные праздники

Около 40 автобусных маршрутов будут бесплатно перевозить москвичей в пасхальные праздники к городским кладбищам. Об этом сообщил в ходе заседания президиума правительства столицы заместитель мэра города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«В воскресенье 1 апреля 30 тыс. москвичей уже воспользовались бесплатным проездом по 37 маршрутам к городским кладбищам. Работа этих же 37 маршрутов будет организована и в последующие церковные праздники: на Пасху 8 апреля, на Красную Горку 15 апреля, и на Радоницу 17 апреля. С 5:30 до 19:00 более тысячи автобусов будут бесплатно развозить горожан по 17 кладбищам Москвы и в ближайшем пригороде», — сказал М. Ликсутов.

Как сообщается в материалах к заседанию президиума правительства, ожидается, что данными маршрутами воспользуются порядка 270 тыс. пассажиров. Для обслуживания маршрутов будет задействована 1 тыс. автобусов.