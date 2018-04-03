Москвичи порассуждают о цифровом правительстве

Власти Москвы предложили горожанам высказаться по поводу будущего города, чтобы определить, в каких сферах необходимо ускорить развитие технологий и внедрение искусственного интеллекта. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

«В результате опроса ожидается собрать от пяти до 10 тысяч анкет и несколько тысяч ответов в свободной форме. Итоги подведут в апреле», — говорится в сообщении.

Так, респонденты могут выбрать одно или несколько направлений развития городской жизни, которые они считают важными, например, внедрение искусственного интеллекта в управление столицей, умные дома, появление роботов-помощников или персонализированная медицина.

Опрос можно пройти в социальных сетях, а также в специальном разделе портала mos.ru . В апреле на сайте проекта ICT.Moscow начнется обсуждение с экспертами и бизнес-сообществом, а в мае состоятся дискуссии о цифровой трансформации в отраслях и показателях эффективности программы.