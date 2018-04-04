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На севере Москвы благоустроят парк имени Святослава Федорова
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На севере Москвы благоустроят парк имени Святослава Федорова 

Авторадио 52 минуты назад
Фото: РИАМО
На севере Москвы благоустроят парк имени Святослава Федорова, расположенный вблизи открывшейся в марте станции метро «Селигерская». Как сообщает официальный портал мэра столицы, при проведении работ будет учитываться пожелания горожан, высказанные в ходе общественных обсуждений. В парке заменят освещение, проведут работы по озеленению, вымостят брусчаткой дорожки, установят камеры видеонаблюдения. Также в парке оборудуют спортивные площадки с тренажерами, поле для мини-футбола и хоккея с трибунами для зрителей и раздевалками, велодорожки, скейт-парк и откроют велопрокат. Напомним, в этом году в столице обустроят более 50 парков и озеленённых зон. Общая площадь новых парков составит более тысячи гектар.
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