На Пасху столичное метро будет работать до 2 часов ночи

Столица готовится к главному христианскому празднику — Пасхе, который отмечается в ближайшее воскресенье. Тысячи москвичей отправятся на богослужение в храмы. Как будет работать транспорт в это день? Об этом доложил сегодня на заседании президиума правительства Москвы по требованию Сергея Собянина заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов

— В Пасхальную ночь с 7 на 8 апреля для удобства верующих работа городского наземного транспорта продлена до 3.30 утра, — рассказал он. — Это касается 161 маршрута, наиболее востребованных при посещении храмов. Кроме того, москвичи могут воспользоваться 11 постоянными ночными маршрутами автобусов и троллейбусов, которые связывают центр Москвы с отдаленными районами.

Метро в эту ночь будет работать тоже дольше — до 2 часов, а МЦК — в обычном режиме, до 1 часу ночи. На Пасху, 8 апреля, увеличится и количество остановок у 53 пригородных поездов. «Таксомоторные компании взяли обязательство не повышать тарифы на пасхальные праздники», — подчеркнул Максим Ликсутов.

Всего, по его словам, ожидается, что общественным транспортом в эти дни воспользуются 8 млн человек, что на 250 тысяч больше, чем в прошлом году.

Для того, чтобы москвичи без проблем по традиции могли посетить могилы близких на Красную горку 15 апреля и на Радоницу — 17 апреля, «Мосгортранс» организовал 37 бесплатных маршрутов, включая 10 действующих и 27 специальных экспрессных. На них будут работать более 1 тысячи автобусов. График работы маршрутов — с 05.30 до 19.00. Ожидается, что ими воспользуются 270 тысяч пассажиров.