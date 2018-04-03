Такси Москвы пообещали не завышать цены на Пасхальные праздники

В дни праздничных мероприятий в честь Пасхи таксомоторные компании столицы пообещали не завышать цены, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства Москвы заммэра города, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

«Таксомоторные компании Москвы взяли на себя обязательство не повышать тарифы на Пасхальные праздники. Обращаюсь к коллегам с пробой выполнить это обещание», — сказал Ликсутов.

Ранее Ликсутов сообщил, что метро в ночь на Пасху будет работать до 2:00.

Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца и время его празднования «переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. В этом году Пасха отмечается 8 апреля.