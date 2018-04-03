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Такси Москвы пообещали не завышать цены на Пасхальные праздники
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Такси Москвы пообещали не завышать цены на Пасхальные праздники 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В дни праздничных мероприятий в честь Пасхи таксомоторные компании столицы пообещали не завышать цены, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства Москвы заммэра города, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«Таксомоторные компании Москвы взяли на себя обязательство не повышать тарифы на Пасхальные праздники. Обращаюсь к коллегам с пробой выполнить это обещание», — сказал Ликсутов.
Ранее Ликсутов сообщил, что метро в ночь на Пасху будет работать до 2:00.
Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца и время его празднования «переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. В этом году Пасха отмечается 8 апреля.
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