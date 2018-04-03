Бестурникетная система сокращает время в пути на 5-20 минут

На 5-20 минут сокращается путь пассажиров, использующих наземный транспорт с бестурникетной системой оплаты проезда. в наземном транспорте Москвы . Об этом сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы, главу столичного департамента транспорта Максима Ликсутова.

По его словам, наземный транспорт, в котором отсутствуют турникеты, перевозит свыше 1,4 миллиона пассажиров.

«Благодаря такой системе посадка в транспорт стала быстрее и удобнее, пассажиры экономят в пути от пяти до 20 минут. Каждый день в Москве на бестурникетных маршрутах курсирует более 1 тысячи автобусов и свыше 250 трамваев», — сказал Ликсутов.

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