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Бестурникетная система сокращает время в пути на 5-20 минут
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Бестурникетная система сокращает время в пути на 5-20 минут 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
На 5-20 минут сокращается путь пассажиров, использующих наземный транспорт с бестурникетной системой оплаты проезда. в наземном транспорте Москвы. Об этом сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы, главу столичного департамента транспорта Максима Ликсутова.
По его словам, наземный транспорт, в котором отсутствуют турникеты, перевозит свыше 1,4 миллиона пассажиров.
«Благодаря такой системе посадка в транспорт стала быстрее и удобнее, пассажиры экономят в пути от пяти до 20 минут. Каждый день в Москве на бестурникетных маршрутах курсирует более 1 тысячи автобусов и свыше 250 трамваев», — сказал Ликсутов.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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