В Воронеже отремонтируют 8 мостов

В их числе 5 пешеходных путепроводов. Городские власти начали поиск подрядчика для ремонта 8 мостов. Работы пройдут на Северном мосту, на улице 9 мая через реку Усманку, на мосту на водосбросе водохранилища. Также планируют обновить 5 пешеходных путепроводов: через железнодорожные пути на Московском проспекте и Остужева и сразу 3 — на улице Героев Сибиряков. На этих объектах заменят деформационные швы, асфальт и плиты проезжей части, восстановят тротуарные блоки, ограждения и лестницы. Подрядчик будет должен завершить ремонт 30 сентября. А масштабный ремонт дорог в Воронеже уже стартовал — почти на неделю раньше запланированного срока.