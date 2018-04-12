Какие улицы Воронежа отремонтируют в 2018 году?

В Воронеже стартовал масштабный ремонт дорог. Как рассказали в пресс-службе мэрии, в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют следующие улицы:

19-й Стрелковой дивизии (улица Розы Люксембург — улица Боровская);25 Января (улица Суворова — Ленинский проспект);переулок Артёма (улица Новый Быт — улица Розы Люксембург);переулок Бабушкина;Большая Стрелецкая;Боровская;Брусилова (Ленинский проспект — улица Димитрова, за исключением отрезка от улицы Ленинградской до Международного переулка, отремонтированного в прошлом году);Бурденко (в том числе, эстакада над Воронежским Центральным парком, Северный мост и путепровод у стадиона «Динамо»);Вокзальная;проезд от автодороги Воронеж — Масловка — плотина водохранилища до микрорайона Таврово;Героев России (улица 50-летия ВЛКСМ — улица Героев России, 1);Героев Стратосферы (Ленинский проспект — улица Циолковского);Грузинская (улица Украинская — улица Грузинская, 41);Дарвина (улица Тимирязева — санаторий имени М. Горького);Дачный проспект;Добролюбова (улица 25 Января — улица Добролюбова, 60);Дубовая (улица Грузинская — улица Дубовая, 56);Зои Космодемьянской;Иркутская (улица Ильюшина — Гаражный тупик; улица Ильюшина — улица Туполева);Кольцовская;Коммунаров;Корольковой;Костромская (улица Костромская, 25 — улица Небольсина);Красноармейская;переулок Красноармейский;Лермонтова (улица Куйбышева — улица Боровская);Минская (улица Старых Большевиков — улица Минская, 35а; автодорога на Репное — улица Минская, 69/2; автодорога на Репное — конечная остановка автобусного маршрута № 120);Мира (в том числе, полукольцо на площади Черняховского);переулок Новороссийский (улица Дубровина — переулок Новороссийский, 45);Новый Быт (улица Панфилова — переулок Артёма);проезд от улицы Остужева до улицы Димитрова (мимо ОблГАИ);Платонова;Подклетненская;Путилина;Пятницкого;Раисы Беляевой;Розы Люксембург (переулок Артёма — улица 19-й Стрелковой дивизии);Саврасова;Сакко и Ванцетти;Свободы (улица Пеше-Стрелецкая — улица Пушкинская);Серова;переулок Спокойный;Станкевича (улица 20 лет Октября — улица Платонова);Старых Большевиков;Степана Разина;Суворова (улица Добролюбова, 58 — улица Суворова, 78);Туполева (улица Циолковского — улица Иркутская);Цимлянская;Циолковского (переулок Отличников — улица Туполева);Электровозная;232-й Стрелковой дивизии;Антокольского (улица Путиловская — улица Магнитогорская);Бахметьева;Варейкиса;Васильковая;Газовая (улица 9 Января — переулок Газовый; улица 9 Января — переулок Грибановский);Депутатская;Донбасская;Дружинников;Есенина;Защитников Родины (улица 9 Января — улица Мазлумова);переулок Здоровья;Лидии Рябцевой;Карла Либкнехта (улица Моисеева — улица Краснознамённая);Керамическая;Конструкторов (улица Свободы — улица Космонавтов);Краснознамённая (улица Матросова — улица Краснознамённая, 231);Кривошеина (улица Матросова –улица Кривошеина, 48; улица Кривошеина, 12 — улица Кривошеина, 62);Куколкина (улица Революции 1905 года — улица Пушкинская);Лётчика Колесниченко (улица Моисеева — улица Краснознамённая);Мазлумова (улица Тихий Дон — улица Защитников Родины);Молодогвардейцев;Одесская (улица Броневая — улица Херсонская);Октябрьская;Острогожская (улица Матросова — ж/д переезд, плотина водохранилища);проспект Патриотов (дублирующий проезд, чётная сторона);Петрозаводская;проезд от улицы Пеше-Стрелецкой до улицы Дорожной;бульвар Пионеров;Пирогова;Путиловская;Революции 1905 года (улица Кольцовская — улица 9 Января);переулок Свердлова;Средне-Московская;Текстильщиков;Тенистая;Тепличная;Торпедо;Урицкого;бульвар Фестивальный (улица Путиловская — улица Любы Шевцовой);Фридриха Энгельса;Херсонская (улица Орловская — улица Аксакова);Центральная (проспект Патриотов — улица Центральная,130);Челюскинцев (улица Моисеева — улица 20 лет Октября);Чуйская;Шендрикова;Шишкова (Московский проспект — улица 45-й Стрелковой дивизии);Электросигнальная;Юлюса Янониса;Якира.

Кроме того, контрактом предусмотрена ликвидация 13 мест концентрации ДТП на Московском проспекте, проспектах Революции и Труда, улицах 9 Января, Донской, Кирова, Острогожской, Плехановской, Солнечной, Хользунова, Ленинском проспекте, улицах Иркутской, Кольцовской, Минской.