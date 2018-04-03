Более 90 парков появится в Троицком и Новомосковском административных округах

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Новые парки создадут для жителей Троицкого и Новомосковского административных округов. Всего в ТиНАО оборудуют около 90 зеленых зон, сообщили 2 апреля на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Для каждой территории разработают собственную концепцию развития. Парки будут разными по площади — от 20 гектаров до трех тысяч гектаров. Специальные зеленые зоны обустроят рядом с жилыми домами.