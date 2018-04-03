Новая ежедневная «Ласточка» начала курсировать по маршруту Краснодар — Кисловодск

Поезд ежедневно отправляется из Краснодара в 15:47, прибывая на вокзал Кисловодска в 22:14. Время в пути следования составляет 6 часов 27 минут. Из Кисловодска «Ласточка» отправляется в 06:07, прибывая в Краснодар в 12:30 (время в пути — 6 часов 23 минуты). Поезд совершает 11 остановок, в том числе на станциях Кавказская, Армавир Невинномысск , Минеральные Воды, Пятигорск

Дневные экспрессы — это ускоренные поезда, курсирующие в дневное время суток и состоящие, в основном, из современных вагонов с местами для сидения. Дневные экспрессы пользуются повышенным спросом у пассажиров. Населенность отдельных маршрутов достигает 70%, а в праздничные дни — 100%.

Маршрутная сеть дневных поездов постоянно расширяется, на сегодня курсируют 55 пар по 28 внутригосударственным маршрутам, в том числе: Ростов — Краснодар, Ростов — Новороссийск , Ростов — Кисловодск, Краснодар — Адлер, Краснодар — Имеретинский курорт, Москва Ярославль , Москва — Белгород , Москва — Смоленск, Москва — Курск , Москва — Брянск , Москва — Саранск , Краснодар — Адлер и другие.