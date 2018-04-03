Поезд ежедневно отправляется из Краснодара в 15:47, прибывая на вокзал Кисловодска в 22:14. Время в пути следования составляет 6 часов 27 минут. Из Кисловодска «Ласточка» отправляется в 06:07, прибывая в Краснодар в 12:30 (время в пути — 6 часов 23 минуты). Поезд совершает 11 остановок, в том числе на станциях Кавказская, Армавир, Невинномысск, Минеральные Воды, Пятигорск.
Дневные экспрессы — это ускоренные поезда, курсирующие в дневное время суток и состоящие, в основном, из современных вагонов с местами для сидения. Дневные экспрессы пользуются повышенным спросом у пассажиров. Населенность отдельных маршрутов достигает 70%, а в праздничные дни — 100%.
Маршрутная сеть дневных поездов постоянно расширяется, на сегодня курсируют 55 пар по 28 внутригосударственным маршрутам, в том числе: Ростов — Краснодар, Ростов — Новороссийск, Ростов — Кисловодск, Краснодар — Адлер, Краснодар — Имеретинский курорт, Москва — Ярославль, Москва — Белгород, Москва — Смоленск, Москва — Курск, Москва — Брянск, Москва — Саранск, Краснодар — Адлер и другие.
Перевозки пассажиров дневными поездами постоянно растут. Так, если в 2017 году ими было перевезено более 12 млн пассажиров (+ 19,4% к 2016 году) и их доля от общего объема перевозок АО «ФПК» составила 13,5%, то уже в январе-феврале 2018 года дневными поездами воспользовались свыше 2 млн пассажиров (+24% к аналогичному периоду прошлого года) и их доля составила 16,2%.