Ещё
Новая ежедневная «Ласточка» начала курсировать по маршруту Краснодар — Кисловодск
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новая ежедневная «Ласточка» начала курсировать по маршруту Краснодар — Кисловодск 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Поезд ежедневно отправляется из Краснодара в 15:47, прибывая на вокзал Кисловодска в 22:14. Время в пути следования составляет 6 часов 27 минут. Из Кисловодска «Ласточка» отправляется в 06:07, прибывая в Краснодар в 12:30 (время в пути — 6 часов 23 минуты). Поезд совершает 11 остановок, в том числе на станциях Кавказская, Армавир, Невинномысск, Минеральные Воды, Пятигорск.
Дневные экспрессы — это ускоренные поезда, курсирующие в дневное время суток и состоящие, в основном, из современных вагонов с местами для сидения. Дневные экспрессы пользуются повышенным спросом у пассажиров. Населенность отдельных маршрутов достигает 70%, а в праздничные дни — 100%.
Маршрутная сеть дневных поездов постоянно расширяется, на сегодня курсируют 55 пар по 28 внутригосударственным маршрутам, в том числе: Ростов — Краснодар, Ростов — Новороссийск, Ростов — Кисловодск, Краснодар — Адлер, Краснодар — Имеретинский курорт, Москва — Ярославль, Москва — Белгород, Москва — Смоленск, Москва — Курск, Москва — Брянск, Москва — Саранск, Краснодар — Адлер и другие.
Перевозки пассажиров дневными поездами постоянно растут. Так, если в 2017 году ими было перевезено более 12 млн пассажиров (+ 19,4% к 2016 году) и их доля от общего объема перевозок АО «ФПК» составила 13,5%, то уже в январе-феврале 2018 года дневными поездами воспользовались свыше 2 млн пассажиров (+24% к аналогичному периоду прошлого года) и их доля составила 16,2%.
РЖД-Партнер: последние новости
Петербург ежегодно будет выделять 30 млрд на строительство метро В Смольном объяснили, почему петербургское метро медленно строится Движение по Крымскому мосту запустят в декабре
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность363
Киевский прокурор появился на телевидении голым92
Стало известно о тайном счете Скрипалей110
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля32
Шойгу сделал предложение детям из Кемерово66
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение