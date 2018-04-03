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«Ласточкам» в Зеленоград могут добавить остановку
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«Ласточкам» Ленинградского направления МЖД могут добавить остановку 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
На маршруте скоростной "Ласточки", которая ходит из Зеленограда в большую Москву, может появиться дополнительная остановка. Где ее будет делать поезд, пассажиры могут выбрать сами на портале "Активный гражданин".
Напомним, экспрессы на участке Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград останавливаются в Химках и Сходне. Среднее время поездки — 35 минут. Многие пассажиры жалуются, что им бы не хотелось ехать в центр города, а потом возвращаться обратно.
Как сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, на голосование вынесены платформа "Рижская" и платформы "Ржевская" (пересадка на одноименную станцию метрополитена и платформу "Ржевская" Курского, Рижского и Белорусского направлений); на платформе "Останкино" (пересадка на станцию метрополитена "Бутырская"); на платформе "Петровско-Разумовское" (пересадка на станции "Петровско-Разумовская" Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровский линий).
Также пассажиры давно просят добавить остановку на платформе НАТИ, где есть пересадка на станцию МЦК, но эта остановка в голосовании не участвует — там нет платформы, которая могла бы принимать "Ласточку".
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