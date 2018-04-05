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Виды летних тренировок на улице определит «Активный гражданин»
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Виды летних тренировок на улице определит «Активный гражданин» 

ТВ Центр 43 минуты назад
Фото: ТВ Центр
В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование по выбору бесплатных тренировок для горожан. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Участники проекта смогут выбрать, чем они хотят заниматься под руководством профессиональных инструкторов. Это могут быть фитнес-зарядки (различные виды упражнений, не требующие специальной подготовки и тренажеров) или мастер-классы по воркауту (тренировки с использованием специального оборудования).
Площадки для спортивных мероприятий появятся во всех округах Москвы. Их адреса будут подобраны по итогам голосования.
В 2017 году в аналогичном голосовании проекта «Активный гражданин» приняли участие более 200 тысяч человек. Жители города выбирали занятия физкультурой, которые они хотели бы посещать в летнее время. Тогда почти 60% «активных граждан» выбрали занятия по фитнесу на открытом воздухе. На 14 различных площадках прошло более 100 спортивных мероприятий: утренние фитнес-зарядки и различные мастер-классы. Посетить их мог любой желающий.
Также «активные граждане» в ходе голосования определили, какие направления включить в программу детского летнего отдыха «Московской смены». В одном из отделений центра социальной помощи семье и детям «Гелиос» состоялась спартакиада «Сильнее! Быстрее! Выше!», а ребята из центра социального обслуживания «Вешняки» приняли участие в спортивно-игровом квесте «Джуманджи».
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