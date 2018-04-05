Виды летних тренировок на улице определит «Активный гражданин»

В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование по выбору бесплатных тренировок для горожан. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Участники проекта смогут выбрать, чем они хотят заниматься под руководством профессиональных инструкторов. Это могут быть фитнес-зарядки (различные виды упражнений, не требующие специальной подготовки и тренажеров) или мастер-классы по воркауту (тренировки с использованием специального оборудования).

Площадки для спортивных мероприятий появятся во всех округах Москвы. Их адреса будут подобраны по итогам голосования.

В 2017 году в аналогичном голосовании проекта «Активный гражданин» приняли участие более 200 тысяч человек. Жители города выбирали занятия физкультурой, которые они хотели бы посещать в летнее время. Тогда почти 60% «активных граждан» выбрали занятия по фитнесу на открытом воздухе. На 14 различных площадках прошло более 100 спортивных мероприятий: утренние фитнес-зарядки и различные мастер-классы. Посетить их мог любой желающий.

Также «активные граждане» в ходе голосования определили, какие направления включить в программу детского летнего отдыха «Московской смены». В одном из отделений центра социальной помощи семье и детям «Гелиос» состоялась спартакиада «Сильнее! Быстрее! Выше!», а ребята из центра социального обслуживания «Вешняки» приняли участие в спортивно-игровом квесте «Джуманджи».