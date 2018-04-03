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Около 150 улиц в центре Москвы стали односторонними с 2014 г.
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Стало известно о тайном счете Скрипалей
Стало известно о тайном счете Скрипалей

Около 150 улиц в центре Москвы стали односторонними с 2014 г. 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Порядка 150 улиц в центре столицы стали односторонними с 2014 г. Об этом в ходе конференции «Цифровизация автопарка» сообщил директор ГУП «МосгортрансНИИпроект» Александр Поляков.
«Порядка 150 улиц в центре Москвы стали односторонними с 2014 г.», — сказал А. Поляков.
Он пояснил, что это было сделано в рамках Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД).
КСОДД включает в себя организацию парковочного пространства, в том числе для такси, установку дополнительных знаков, ввод одностороннего движения на отдельных улицах, обустройство правоповоротных полос и заездных карманов, перенастройка светофорных объектов, перенос остановочных пунктов и повышение уровня безопасности дорожного движения в целом. Данные работы начались еще в 2014 г.
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