Около 150 улиц в центре Москвы стали односторонними с 2014 г.

Порядка 150 улиц в центре столицы стали односторонними с 2014 г. Об этом в ходе конференции «Цифровизация автопарка» сообщил директор ГУП «МосгортрансНИИпроект» Александр Поляков

«Порядка 150 улиц в центре Москвы стали односторонними с 2014 г.», — сказал А. Поляков.

Он пояснил, что это было сделано в рамках Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД).

КСОДД включает в себя организацию парковочного пространства, в том числе для такси, установку дополнительных знаков, ввод одностороннего движения на отдельных улицах, обустройство правоповоротных полос и заездных карманов, перенастройка светофорных объектов, перенос остановочных пунктов и повышение уровня безопасности дорожного движения в целом. Данные работы начались еще в 2014 г.