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В ночь на Пасху продлят работу наземного транспорта Москвы
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В ночь на Пасху продлят работу наземного транспорта Москвы 

Мир24 3 апреля 2018
Фото: Мир24
В пасхальную ночь с 7 по 8 апреля наземный городской транспорт в Москве будет курсировать до 3:30 ночи. Об этом заявил во вторник, 3 апреля, заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов, сообщает РИА «Новости».
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«В ночь на воскресенье, 8 апреля, мы продлим работу городского транспорта: наземный транспорт будет ходить до 3:30 минут по 161 наиболее востребованному маршруту», — сказал Ликсутов.
Он добавил, что горожане также могут воспользоваться 11 постоянных ночных маршрутов наземного транспорта.
Ранее сообщалось, что в пасхальные праздники в Москве будут курсировать более тысячи бесплатных автобусов. Так, 1, 8 и 15 апреля запустят 37 маршрутов.
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