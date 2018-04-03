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Стало известно время работы наземного транспорта в пасхальную ночь
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Стало известно время работы наземного транспорта в пасхальную ночь 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Мир24
Руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов рассказал, что московский городской транспорт в ночь с 7 по 8 апреля будет курсировать до 3.30 ночи, передает РИА «Новости».
"В ночь на воскресенье, 8 апреля, мы продлим работу городского транспорта: наземный транспорт будет ходить до 3.30 минут по 161 наиболее востребованному маршруту", — заявил Ликсутов.
По его словам, москвичи также смогут воспользоваться одним из 11 постоянных ночных маршрутов наземного транспорта из центра в отдаленные районы.
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