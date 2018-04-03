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Бестурникетная система в столичном транспорте сократила время в пути
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Бестурникетная система в столичном транспорте сократила время в пути 

Москва24 50 минут назад
Фото: Москва24
Время в пути на маршрутах общественного транспорта, где действует бестурникетная система входа, сократилось на 5–20 минут, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Каждый день в Москве на бестурникетных маршрутах курсирует более тысячи автобусов и свыше 250 трамваев", — цитирует Ликсутова РИА Новости. Транспортом, с посадкой во все двери, пользуются более 1,4 миллиона пассажиров.
В городе действует более 100 бестурникетных маршрутов. Пассажиры оплачивают проезд в салоне с помощью валидаторов. Контроль за оплатой проезда в таком транспорте усилен.
В марте 2018 года турникеты убрали из трамваев на еще 12 городских маршрутах, курсирующих в центре, на юго-востоке, юге и юго-западе города.
Снятие ограничителей позволяет не только экономить время в пути, но и делать городскую инфраструктуру более удобной: на таких маршрутах столице объединяют остановки для посадки и высадки пассажиров.
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