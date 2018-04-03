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Москву украсят 300 открыток ко Дню космонавтики
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Москву украсят 300 открыток ко Дню космонавтики 

Москва меняется 50 минут назад
Фото: Москва меняется
Ко Дню космонавтики столицу украсят 300 уличных открыток с напоминанием о первом полете человека в космос. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
«Тематические уличные открытки разместят на 150 билбордах (50 из них — цифровые) вдоль вылетных магистралей, Третьего транспортного кольца и других крупных трасс. На улицах в центре Москвы и рядом с остановками появится еще 150 плакатов размером 1,2 метра на 1,8 метров. Город закончат украшать 10 апреля», — говорится в материале
День космонавтики отмечают в России 12 апреля. В этот день в 1961 году человек впервые совершил полет в космос.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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