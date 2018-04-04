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Движение в центре Ростова-на-Дону перекроют в связи с Первомаем
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Движение в центре Ростова-на-Дону перекроют в связи с Первомаем 

АиФ Ростов 42 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает городской департамент автодорог, с 21.30 ч 30 апреля до 17.00 1 мая для транспорта закроют Театральную площадь.
1 мая с 8.30 до 17.00 будет прекращено движение на участке проспекта Театрального между улицами Максима Горького и Социалистической.
С 9.00 ч до 13.00 перекроют участок улицы Большой Садовой между проспектами Буденновским и Театральным.
В сообщении поясняется, что ограничения вводятся в связи с проведением спортивно-массовых мероприятий.
Ранее сообщалось, что 1 мая с 10.00 до 10.45 в связи с проведением в Ростове-на-Дону шествия, посвященного Празднику весны и труда, будет перекрыто движение по маршруту: пл. Гагарина — пр. Ворошиловский — ул. Красноармейская — площадь у здания Дома профсоюзов (пр. Ворошиловский, 87/65).
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