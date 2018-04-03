Новая зона отдыха появится у Большого городского пруда в зеленоградском парке Победы

Проект подготовлен в соответствии с пожеланиями местных жителей.

В Парке Победы в Зеленограде планируют обустроить новую зону отдыха. У Большого городского пруда появится просторная набережная, покрытая деревянными настилами. Проект подготовлен в соответствии с пожеланиями местных жителей.

На искусственных берегах расположится смотровая площадка с видом на парк, а также места для рыбалки. Северная часть пруда будет расширена за счет установки понтонов на водной глади. Кроме того, будет построена новая лодочная станция с причалами. Неподалеку от нее будут размещены лежаки для отдыха у воды с навесами от солнца.

Проект предусматривает также танцевальную площадку. На ее месте в зимнее время года будут заливать каток площадью более 700 квадратных метров, на котором посетители смогут играть в хоккей.

Этой зимой в Москве проходили общественные обсуждения, на которых москвичи рассказывали, какими бы они хотели видеть парки и зеленые зоны отдыха после благоустройства. Кроме того, жители города высказывали свои пожелания в проекте «Активный гражданин». Все предложения местных жителей были учтены при создании проектов ремонта каждого из парков, отмечается на официальном сайте мэра и правительства Москвы

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