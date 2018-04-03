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Столицу украсят ко Дню Космонавтики
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Столицу украсят ко Дню Космонавтики 

Управа района Южное Бутово 1 час назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы, ко Дню космонавтики столицу украсят 300 уличных открыток с напоминанием о первом полете человека в космос.
Плакаты с изображениями Юрия Гагарина и космической станции «Салют» начали размещать в столице ко Дню космонавтики. На медиафасаде Центрального телеграфа (ул. Тверская, д. 7) и на ул. Новый Арбат, в частности на фасаде «Московского дома книги», уже начали показывать поздравительные видеоролики в честь 57-й годовщины первого полета человека в космос. Трансляции продлятся до 12 апреля.
Тематические уличные открытки разместят на 150 билбордах (50 из них — цифровые) вдоль вылетных магистралей, Третьего транспортного кольца и других крупных трасс. На улицах в центре Москвы и рядом с остановками появится еще 150 плакатов размером 1,2 м на 1,8 м. Город закончат украшать 10 апреля.
Фото взято: http://newokruga.ru/wp-content/uploads/sites/13/2016/03/16-GAGARIN_FOTOHRONIKA-TAS.jpg
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