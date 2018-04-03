Ещё
Москва вошла в топ‑3 по длительности пребывания туристов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Стало известно о тайном счете Скрипалей
Стало известно о тайном счете Скрипалей

Москва вошла в топ‑3 по длительности пребывания туристов в крупнейших городах России 

РИАМО 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, в каких городах России туристы останавливаются на отдых дольше всего весной 2018 года, Москва попала в первую тройку, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.
Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и квартир в городах-миллионниках с 1 марта по 30 апреля 2018 года.
«В топ-10 крупнейших российских городов с самым длительным пребыванием туристов входят Санкт-Петербург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и Пермь», — говорится в сообщении.
По данным Tvil.ru, туристы весной бронируют жилье в Санкт-Петербурге в среднем на 4,5 ночи, в Казани — на 3,8 ночи, а в Москве — на 3,5 ночи.
РИАМО: последние новости
Сбой в движении поездов произошел на «фиолетовой» ветке метро Москвы Для пассажиров бестурникетных маршрутов в Москве сократилось время в пути до 20 минут Детская площадка с холмами и ручьем появится в новой Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя128
Стало известно о тайном счете Скрипалей30
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт288
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами122
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ132
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение