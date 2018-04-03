Первый дом с 4-комнатными квартирами по реновации планируют ввести в 2019 году

До конца 2019 года планируется ввести дома на 59 стартовых площадках, а остальные 177 задействуют в 2020-2021 годах.

Первый дом с четырехкомнатными квартирами по программе реновации планируется ввести в эксплуатацию во втором полугодии следующего года.

— В настоящее время у казенного предприятия «Управление гражданского строительства» в стадии проектирования находятся дома, в которых возможно размещение четырехкомнатных квартир, если данные планировочные решения утвердятся, то ввод в эксплуатацию произведут не раньше второго полугодия 2019 года, — рассказал агентству «Москва» глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев

По его словам, 34 жилых дома в рамках реновации начнут строить до конца 2018 года, что составляет более 470 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, в этом году более 130 домов начнут проектировать для программы реновации.

Всего до конца 2018 года планируется ввести 32 дома в шести округах столицы.

Сергея Левкина. — Переселение жителей в дома первой очереди программы началось. 24 дома уже введены в эксплуатацию, сейчас там завершается отделка и благоустройство в соответствии с установленными требованиями и стандартами, — цитирует пресс-служба Стройкомплекса руководителя департамента градостроительной политики Москвы

По его словам, до конца 2019 года планируется ввести дома на 59 стартовых площадках, а остальные 177 задействуют в 2020-2021 годах.

Программу реновации жилья утвердили 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. Сегодня в программу включен 5171 жилой дом. Первый дом для переселения ввели в эксплуатацию в феврале на 5-й Парковой улице на востоке столицы.

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