Ещё
Первый дом с 4-комнатными квартирами по реновации планируют ввести в 2019 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Стало известно о тайном счете Скрипалей
Стало известно о тайном счете Скрипалей

Первый дом с 4-комнатными квартирами по реновации планируют ввести в 2019 году 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
До конца 2019 года планируется ввести дома на 59 стартовых площадках, а остальные 177 задействуют в 2020-2021 годах.
Первый дом с четырехкомнатными квартирами по программе реновации планируется ввести в эксплуатацию во втором полугодии следующего года.
— В настоящее время у казенного предприятия «Управление гражданского строительства» в стадии проектирования находятся дома, в которых возможно размещение четырехкомнатных квартир, если данные планировочные решения утвердятся, то ввод в эксплуатацию произведут не раньше второго полугодия 2019 года, — рассказал агентству «Москва» глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, 34 жилых дома в рамках реновации начнут строить до конца 2018 года, что составляет более 470 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, в этом году более 130 домов начнут проектировать для программы реновации.
Всего до конца 2018 года планируется ввести 32 дома в шести округах столицы.
— Переселение жителей в дома первой очереди программы началось. 24 дома уже введены в эксплуатацию, сейчас там завершается отделка и благоустройство в соответствии с установленными требованиями и стандартами, — цитирует пресс-служба Стройкомплекса руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.
По его словам, до конца 2019 года планируется ввести дома на 59 стартовых площадках, а остальные 177 задействуют в 2020-2021 годах.
Программу реновации жилья утвердили 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. Сегодня в программу включен 5171 жилой дом. Первый дом для переселения ввели в эксплуатацию в феврале на 5-й Парковой улице на востоке столицы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Столичные власти подписали документ о переводе платежей за капремонт на программу реновации
При возведении многоэтажек в рамках реновации будет задействован квартальный принцип застройки
Вечерняя Москва: последние новости
На Таганско-Краснопресненской линии метро увеличены интервалы движения поездов Дом Гоголя открылся после реставрации Москву украсят 300 уличных открыток ко Дню космонавтики
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя128
Стало известно о тайном счете Скрипалей30
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт288
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами122
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ132
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение