Ещё
В Петербурге построят скоростной трамвай до Петергофа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге построят скоростной трамвай до Петергофа 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В Петербурге выберут инвестора, который построит линию легкорельсового трамвая из станции метро "Кировский завод" до заповедника Петергоф.
Как сообщили «РГ» в комитете по инвестициям Петербурга, конкурс будет объявлен на текущей или на следующей неделе.
Строительство будет вестись в два этапа. Первая ветка свяжет улицу Маршала Казакова с Петергофским шоссе. Рельсы проложат по Балтийскому бульвару, улице Маршала Захарова и проспект Героев. Общая протяженность линий первой очереди составит 6 километров, на втором этапе трамвайные пути проложат непосредственно до Петергофа.
Согласно проекту, обнародованному на Инвестиционном портале Петербурга, запланированный объем инвестиций должен составить 13,3 миллиарда рублей.
Петергоф — крупный город на юге Петербурга. Сейчас он связан с другими районами маршрутками, которые следуют от станций метро «Московская» и от «Балтийский вокзал».
Кроме того, от самого вокзала в Петергоф ходит электричка, но она доезжает в первую очередь до жилых кварталов, соответственно, чтобы добраться до фонтанов туристам нужно идти пешком или пересаживаться на другой транспорт. С появлением трамвая, пересадки не понадобятся, ведь конечной точкой маршрута станет музей-заповедник «Петергоф».
Российская Газета: последние новости
В московском метро произошел технический сбой Пассажиропоток МЦК вырос на четверть На зеленой ветке метро Москвы запущен поезд, посвященный Малому театру
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность360
Киевский прокурор появился на телевидении голым90
Стало известно о тайном счете Скрипалей109
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля32
Шойгу сделал предложение детям из Кемерово65
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение