В Петербурге построят скоростной трамвай до Петергофа

Как сообщили «РГ» в комитете по инвестициям Петербурга, конкурс будет объявлен на текущей или на следующей неделе.

Строительство будет вестись в два этапа. Первая ветка свяжет улицу Маршала Казакова с Петергофским шоссе. Рельсы проложат по Балтийскому бульвару, улице Маршала Захарова и проспект Героев. Общая протяженность линий первой очереди составит 6 километров, на втором этапе трамвайные пути проложат непосредственно до Петергофа.

Согласно проекту, обнародованному на Инвестиционном портале Петербурга, запланированный объем инвестиций должен составить 13,3 миллиарда рублей.

Петергоф — крупный город на юге Петербурга. Сейчас он связан с другими районами маршрутками, которые следуют от станций метро «Московская» и от «Балтийский вокзал».

Кроме того, от самого вокзала в Петергоф ходит электричка, но она доезжает в первую очередь до жилых кварталов, соответственно, чтобы добраться до фонтанов туристам нужно идти пешком или пересаживаться на другой транспорт. С появлением трамвая, пересадки не понадобятся, ведь конечной точкой маршрута станет музей-заповедник «Петергоф».