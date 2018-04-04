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Петербург и Петергоф свяжет скоростной трамвай
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Петербург и Петергоф свяжет скоростной трамвай 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге планируют строительство скоростной трамвайной линии, которая свяжет город и одну из главных достопримечательностей Северной столицы.
Как заявили в пресс-службе комитета по инвестициям Санкт-Петербурга, необходимо строительство еще около 20 километров трамвайных путей. Сначала возведут участок от существующей ветки до Петергофского шоссе, а затем — оставшуюся часть.
Новый маршрут обойдется городу примерно в 10 миллионов рублей. Движение трамваев планируется открыть в 2023 году.
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