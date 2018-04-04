Петербург и Петергоф свяжет скоростной трамвай

МОСКВА , 4 апр — РИА Новости . В Санкт-Петербурге планируют строительство скоростной трамвайной линии, которая свяжет город и одну из главных достопримечательностей Северной столицы.

Как заявили в пресс-службе комитета по инвестициям Санкт-Петербурга, необходимо строительство еще около 20 километров трамвайных путей. Сначала возведут участок от существующей ветки до Петергофского шоссе, а затем — оставшуюся часть.

Новый маршрут обойдется городу примерно в 10 миллионов рублей. Движение трамваев планируется открыть в 2023 году.