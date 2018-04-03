Облачная и теплая погода ожидается в столице во вторник

Облачная и теплая погода установится в столице 3 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха составит от плюс двух до плюс четырех градусов тепла. В некоторых районах города возможны небольшие осадки.

Западный ветер будет достаточно сильным, его скорость составит от восьми до 13 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью похолодает до минус одного градуса. Осадков в темное время суток не ожидается.

В столице началось потепление. На городских улицах уменьшается толщина снежного покрова. К середине апреля снег может окончательно исчезнуть.

Предыдущий месяц синоптики назвали самым холодным за последние пять лет. Столбики термометров опускались до отметки ниже климатической нормы на три градуса.

Несмотря на начало долгожданной весны, автомобилистам следует продолжать пользоваться зимними шинами, поскольку ночью в городе все еще может появляться гололедица. «Переобуть» машины можно только после того, как в температура в течение всех суток будет стабильно держаться выше нуля.