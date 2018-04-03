Ещё
Облачная и теплая погода ожидается в столице во вторник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Облачная и теплая погода ожидается в столице во вторник 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Облачная и теплая погода установится в столице 3 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем температура воздуха составит от плюс двух до плюс четырех градусов тепла. В некоторых районах города возможны небольшие осадки.
Западный ветер будет достаточно сильным, его скорость составит от восьми до 13 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба.
Ночью похолодает до минус одного градуса. Осадков в темное время суток не ожидается.
В столице началось потепление. На городских улицах уменьшается толщина снежного покрова. К середине апреля снег может окончательно исчезнуть.
Предыдущий месяц синоптики назвали самым холодным за последние пять лет. Столбики термометров опускались до отметки ниже климатической нормы на три градуса.
Несмотря на начало долгожданной весны, автомобилистам следует продолжать пользоваться зимними шинами, поскольку ночью в городе все еще может появляться гололедица. «Переобуть» машины можно только после того, как в температура в течение всех суток будет стабильно держаться выше нуля.
Москва24: последние новости
Интервалы движения поездов увеличены на фиолетовой ветке метро Уличные открытки украсят столицу ко Дню космонавтики Москвичам предложили оценить проекты благоустройства зеленых зон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя113
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт229
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами98
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ99
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»459
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение