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Бестурникетная система сократила время в пути
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В Москве бестурникетная система в транспорте сократила время в пути 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Благодаря вводу бестурникетной системы в наземном транспорте Москвы пассажиры стали проводить в пути на 5-20 минут меньше, сообщил РИА Новости заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
Он рассказал, что сейчас наземный транспорт, в котором отсутствуют турникеты, перевозит свыше 1,4 миллиона пассажиров.
"Благодаря такой системе посадка в транспорт стала быстрее и удобнее, пассажиры экономят в пути от пяти до 20 минут. Каждый день в Москве на бестурникетных маршрутах курсирует более 1 тысячи автобусов и свыше 250 трамваев", — сказал Ликсутов.
Вице-мэр напомнил, что сейчас в Москве действует более 100 бестурникетных маршрутов — пассажиры могут заходить во все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов, при этом на бестурникетных маршрутах, как подчеркнул Ликсутов, усилен контроль.
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