Бестурникетная система сократила время в пути

В Москве бестурникетная система в транспорте сократила время в пути

Он рассказал, что сейчас наземный транспорт, в котором отсутствуют турникеты, перевозит свыше 1,4 миллиона пассажиров.

"Благодаря такой системе посадка в транспорт стала быстрее и удобнее, пассажиры экономят в пути от пяти до 20 минут. Каждый день в Москве на бестурникетных маршрутах курсирует более 1 тысячи автобусов и свыше 250 трамваев", — сказал Ликсутов.

Вице-мэр напомнил, что сейчас в Москве действует более 100 бестурникетных маршрутов — пассажиры могут заходить во все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов, при этом на бестурникетных маршрутах, как подчеркнул Ликсутов, усилен контроль.