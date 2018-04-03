Губернатор Дрозденко возложил цветы в память о погибших при теракте в метро Петербурга

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко почтил память погибших во время теракта в петербургской подземке, который произошёл год назад.

Как передаёт online47, Дрозденко возложил цветы у станции «Технологический институт» рано утром 3 апреля, в годовщину инцидента. Уточняется, что глава 47 региона приехал к месту трагедии на метро. К зданию правительства Ленобласти, расположенному на Суворовском проспекте, он также направился на общественном транспорте.

Напомним, рано утром 3 апреля на улице у выхода со станции метро «Технологический институт», где в прошлом году сразу после теракта возник стихийный мемориал, появились красные гвоздики. Некоторые горожане, проходя мимо, останавливаются в молчании.