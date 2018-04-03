Ещё
Губернатор Дрозденко возложил цветы в память о погибших при теракте в метро Петербурга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губернатор Дрозденко возложил цветы в память о погибших при теракте в метро Петербурга 

Ivyborg.ru 35 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко почтил память погибших во время теракта в петербургской подземке, который произошёл год назад.
Как передаёт online47, Дрозденко возложил цветы у станции «Технологический институт» рано утром 3 апреля, в годовщину инцидента. Уточняется, что глава 47 региона приехал к месту трагедии на метро. К зданию правительства Ленобласти, расположенному на Суворовском проспекте, он также направился на общественном транспорте.
Напомним, рано утром 3 апреля на улице у выхода со станции метро «Технологический институт», где в прошлом году сразу после теракта возник стихийный мемориал, появились красные гвоздики. Некоторые горожане, проходя мимо, останавливаются в молчании.
Ivyborg.ru: последние новости
Следствие установило всю цепочку причастных к теракту в метро в Петербурге Возле станции метро "Звёздная" в Петербурге эвакуировали ТЦ "Континент" В первый день апреля в Ленобласти потеплеет до +4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя75
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»337
Российская «Дрель» напугала британцев81
Что делает спецназ США у российских границ94
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев543
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение