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Валидатор против турникета: пассажиры экономят до 20 минут, оплачивая проезд в салоне
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Валидатор против турникета: пассажиры экономят до 20 минут, оплачивая проезд в салоне 

Mos.ru 49 минут назад
Фото: Mos.ru
Около 1,4 миллиона пассажиров наземного транспорта стали экономить в пути от пяти до 20 минут каждый день. Это позволяют сделать бестурникетные автобусы и трамваи. Пассажиры такого транспорта могут заходить в них через все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов уже в салоне.
«В перечень маршрутов, которые работают без турникетов, вошли наиболее востребованные направления, в том числе полуэкспрессные и магистральные. Благодаря такой системе посадка в транспорт стала быстрее и удобнее», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Ежедневно на бестурникетных направлениях следует более тысячи автобусов и свыше 250 трамваев. В таком транспорте действует усиленный контроль. Турникеты начали демонтировать в автобусах и трамваях с 1 января 2018 года. Сегодня москвичам и гостям столицы доступно более 100 бестурникетных транспортных направлений.
Узнать подробно о маршрутах автобусов и трамваев без турникетов можно на сайте Мосгортранса.
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