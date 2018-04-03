Валидатор против турникета: пассажиры экономят до 20 минут, оплачивая проезд в салоне

Около 1,4 миллиона пассажиров наземного транспорта стали экономить в пути от пяти до 20 минут каждый день. Это позволяют сделать бестурникетные автобусы и трамваи. Пассажиры такого транспорта могут заходить в них через все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов уже в салоне.

«В перечень маршрутов, которые работают без турникетов, вошли наиболее востребованные направления, в том числе полуэкспрессные и магистральные. Благодаря такой системе посадка в транспорт стала быстрее и удобнее», — рассказал заместитель Мэра Москвы , руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

Ежедневно на бестурникетных направлениях следует более тысячи автобусов и свыше 250 трамваев. В таком транспорте действует усиленный контроль. Турникеты начали демонтировать в автобусах и трамваях с 1 января 2018 года. Сегодня москвичам и гостям столицы доступно более 100 бестурникетных транспортных направлений.

Узнать подробно о маршрутах автобусов и трамваев без турникетов можно на сайте Мосгортранса.