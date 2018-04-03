На юго-западе появится площадка с холмами и ручьем

Детская площадка с холмами, ручьем и дамбами может появится на юго-западе Москвы до конца года

Детская площадка с холмами, ручьем и дамбами может появится на юго-западе Москвы до конца 2018 г., сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на его председателя Константина Тимофеева.

«Необычная детская площадка с холмами, ручьем и дамбами появится в Юго-западном округе столицы. Игровая зона будет обустроена за счет средств инвестора», — приводятся в сообщении слова К. Тимофеева.

В пресс-службе пояснили, что территория для прогулок с детьми будет благоустроена в рамках реализации проекта жилого района «Саларьево Парк», расположенного на юго-западе Москвы. Это второй проект инвестора, в котором появится развивающая игровая зона для детей. Концепция детской площадки разработана ландшафтным бюро AFA. Девелопером проекта является «Группа Компаний ПИК» . Так, проект ландшафтного оформления территории предусматривает создание рельефных холмов и ручья с дамбами, порогами и другими приспособлениями. Также на площадке будут использованы различные природные материалы: натуральный камень, песок, галька, щепа.

«Игровая площадка площадью 3 тыс. кв. м станет новым центром притяжения жилого района для детей всех возрастов», — отметил К. Тимофеев.

В пресс-службе рассказали, что дизайн игровой зоны задуман в стиле японских фигурок из бумаги — оригами. Детская площадка будет разделена на две зоны для разных возрастных групп. Пространство планируется организовать таким образом, чтобы у детей была возможность не только поиграть в песочнице, покататься на качелях и каруселях, полежать в гамаке, но и развить свои творческие способности. Они смогут покрутить цветные диски, попрыгать на музыкальной дорожке или порисовать на специальных поверхностях. В центре площадки возвысится башня с часами.

«В игровой зоне будут установлены горка-труба высотой с трехэтажный дом, тарзанка длиной 30 м, холм, на который можно будет залезть с помощью канатов, и шатающийся мост. Зимой на площадке появится большая ледяная горка. Для посетителей детской площадки откроется кафе. Все объекты изготовят из качественных материалов, поэтому они будут максимально безопасны. Также на данной территории установят яркие фонари, а на скамейках — светодиодную подсветку. Детская игровая площадка будет расположена на территории первой очереди строительства. Ее открытие планируется приурочить к началу заселения домов части первой и второй очереди в III и IV кварталах 2018 г. (семь домов площадью — 110 тыс. кв. м)», — уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что создание новых общественных пространств является частью программы, направленной на благоустройство города.

«Саларьево Парк» — самый масштабный проект «Группа Компаний ПИК». Объект расположен в пешей доступности от МФК «Саларис» с магазинами и кинотеатром, а также метро. Ближе к первой очереди работает станция «Саларьево», а на юге района уже частично построена платформа станции метро «Филатов луг». Данный проект будет реализован в 14 очередей. Завершить строительство района планируется к 2026 г. Его жилая площадь составит около — 1,4 млн кв. м (квартиры сдуются с отделкой). Также в рамках реализации проекта планируется построить шесть школ и 12 детских садов. После завершения строительства в жилом районе будут проживать более 50 тыс. человек», — заключили в пресс-службе.