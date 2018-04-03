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В домах по реновации появятся четырехкомнатные квартиры
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В домах по реновации появятся четырехкомнатные квартиры 

Мослента 50 минут назад
Фото: MosDay.ru
Первый дом с четырехкомнатными квартирами в рамках программы реновации планируют ввести в эксплуатацию во второй половине 2019 года. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, передает агентство «Москва».
«В настоящее время у казенного предприятия «Управление гражданского строительства» в стадии проектирования находятся дома, в которых возможно размещение четырехкомнатных квартир, если данные планировочные решения утвердятся, то ввод в эксплуатацию произведут не раньше второго полугодия 2019 года», — заявил он.
Программа реновации жилья утверждена в Москве 1 августа 2017 года. Изначально в список под снос вошли 5144 дома, после обращений горожан, желающих принять в ней участие, его расширили до 5175 объектов.
Программа предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают почти миллион человек. Завершить ее планируется к 2032 году.
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