Проектирование более 130 домов для программы реновации планируется начать до конца года

Москвоский фонд реновации планирует начать проектирование 136 жилых домов до конца года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Московским фондом реновации жилой застройки в текущем году запланировано начало проектирования 136 жилых домов по программе реновации. На сегодняшний день уже заключены договоры на проектирование 20 объектов, подведены итоги конкурсных процедур на проектирование еще 24 жилых домов», — заявил А. Бочкарев.