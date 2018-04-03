В Москве ко Дню космонавтики появятся 300 уличных открыток

В центре Москвы , а также на рекламных щитах вдоль крупных трасс ко Дню космонавтики появятся 300 уличных открыток. Об этом сообщает департамент СМИ и рекламы правительства Москвы. Кроме того, на медиафасаде Центрального телеграфа на Тверской улице и на Новом Арбате до 12 апреля будут показывать праздничные видеоролики.

«На видеороликах также можно будет увидеть первого космонавта Юрия Гагарина , взмывающего вверх на фоне Земли и Солнца, космостанцию «Салют», звезды, ракету и спутник», — приводит сообщение телеканал m24.

Отмечается, что город будет украшен по случаю праздника до 10 апреля.

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