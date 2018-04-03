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В Москве ко Дню космонавтики появятся 300 уличных открыток
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В Москве ко Дню космонавтики появятся 300 уличных открыток 

RT на русском 1 час назад
В центре Москвы, а также на рекламных щитах вдоль крупных трасс ко Дню космонавтики появятся 300 уличных открыток. Об этом сообщает департамент СМИ и рекламы правительства Москвы. Кроме того, на медиафасаде Центрального телеграфа на Тверской улице и на Новом Арбате до 12 апреля будут показывать праздничные видеоролики.
«На видеороликах также можно будет увидеть первого космонавта Юрия Гагарина, взмывающего вверх на фоне Земли и Солнца, космостанцию «Салют», звезды, ракету и спутник», — приводит сообщение телеканал m24.
Отмечается, что город будет украшен по случаю праздника до 10 апреля.
Ранее сообщалось, что фестиваль «Пасхальный дар» проведут в Москве с 7 по 15 апреля.
В январе ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что гости фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве съели несколько тысяч шанежек и ватрушек.
12 апреля в России отмечают День космонавтики. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос.
RT на русском: последние новости
В МЧС рекомендовали жителям Москвы сократить время пребывания на открытом воздухе 28 марта На фестивале «Пасхальный дар» Москву украсят более 150 арт-объектов На новой Бирюлёвской линии московского метро может появиться шесть станций
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