Триста уличных открыток украсят Москву ко Дню космонавтики 

Как сообщает официальный портал мэра столицы, тематические плакаты с изображениями Юрия Гагарина и космической станции «Салют» появятся на билбордах вдоль трасс и на остановках транспорта в центре города. На медиафасаде Центрального телеграфа и на фасаде «Московского дома книги» уже начали показывать поздравительные видеоролики в честь 57-й годовщины первого полета человека в космос. Трансляции продлятся до 12 апреля. Программу в честь праздника подготовили три столичных технопарка, где пройдут бесплатные занятия для детей.