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Триста уличных открыток украсят Москву ко Дню космонавтики
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Триста уличных открыток украсят Москву ко Дню космонавтики 

Авторадио 41 минуту назад
Фото: Москва центр
Как сообщает официальный портал мэра столицы, тематические плакаты с изображениями Юрия Гагарина и космической станции «Салют» появятся на билбордах вдоль трасс и на остановках транспорта в центре города. На медиафасаде Центрального телеграфа и на фасаде «Московского дома книги» уже начали показывать поздравительные видеоролики в честь 57-й годовщины первого полета человека в космос. Трансляции продлятся до 12 апреля. Программу в честь праздника подготовили три столичных технопарка, где пройдут бесплатные занятия для детей.
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